RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Сумах пролунав вибух, під Миколаєвом від ракетного удару РФ загинула жінка, поранено людей

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 23:00
У Сумах пролунав вибух, під Миколаєвом від ракетного удару РФ загинула жінка, поранено людей - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)

У Сумах пролунав вибух, після чого в області оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу використання росіянами дронів-камікадзе.

Суспільне повідомило, що о 22:44 у Сумах було чути звук вибуху, за хвилину в області оголосили повітряну тривогу.

Військові повідомили про загрозу удару "шахедами".

Офіційної інформації від представників місцевої влади поки що не було.

Дві години тому росіяни завдали ударів по Миколаївській області та Павлограді на Дніпропетровщині.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім згодом заявив, що внаслідок ворожого удару по населеному пункту Степівської громади загинула жінка, рятувальники деблокували її з-під уламків зруйнованої будівлі.

Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

О 22:55 ПС заявили про загрозу БПЛА на Сумщині та у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

ДОПОВНЕНО о 23:34. У Сумах безпілотник влучив в об’єкт інфраструктури, повідомили у військовій адміністрації. 

  • Місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем. За даними сервісу Wikimapia, в районі селища розташована ракетно-технічна військова база ВМФ РФ.

Читайте також: Дніпро. Ракетний удар РФ припав по Обухівці за містом, з'явилися фото та відео наслідків

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамиколаївська областьСуми
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 