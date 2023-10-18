У Сумах пролунав вибух, під Миколаєвом від ракетного удару РФ загинула жінка, поранено людей

У Сумах пролунав вибух, після чого в області оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу використання росіянами дронів-камікадзе.

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Суспільне повідомило, що о 22:44 у Сумах було чути звук вибуху, за хвилину в області оголосили повітряну тривогу.

Військові повідомили про загрозу удару "шахедами".

Офіційної інформації від представників місцевої влади поки що не було.

Дві години тому росіяни завдали ударів по Миколаївській області та Павлограді на Дніпропетровщині.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім згодом заявив, що внаслідок ворожого удару по населеному пункту Степівської громади загинула жінка, рятувальники деблокували її з-під уламків зруйнованої будівлі.

Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

О 22:55 ПС заявили про загрозу БПЛА на Сумщині та у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

ДОПОВНЕНО о 23:34. У Сумах безпілотник влучив в об’єкт інфраструктури, повідомили у військовій адміністрації.

Місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем. За даними сервісу Wikimapia, в районі селища розташована ракетно-технічна військова база ВМФ РФ.

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