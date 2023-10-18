Дніпро. Ракетний удар РФ припав по Обухівці за містом, з'явилися фото та відео наслідків

З'явилися фото наслідків ракетного удару російських окупантів по передмістю Дніпра вранці 18 жовтня. Відповідні знімки опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, удар ворога припав по Обухівці.

Це селище розташоване поруч із Дніпром.

Росіяни били по приватному сектору, загинула 31-річна жінка.

Місцева влада також заявила про трьох поранених, пошкоджено щонайменше шість будинків. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що постраждалих вже четверо, зруйновано вісім будинків.

У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили у житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.

У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США.

12 жовтня у тилу окупантів було зруйновано стратегічний міст між Донецьком та Горлівкою: фото, відео.

З'явилося відео наслідків падіння "шахедів" на Одещині: Росія знову спалила зерно.

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