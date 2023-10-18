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Дніпро. Ракетний удар РФ припав по Обухівці за містом, з'явилися фото та відео наслідків

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 11:08
Дніпро. Ракетний удар РФ припав по Обухівці за містом, з'явилися фото та відео наслідків - Фото
Наслідки удару по Обухівці (Фото: МВС)

З'явилися фото наслідків ракетного удару російських окупантів по передмістю Дніпра вранці 18 жовтня. Відповідні знімки опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, удар ворога припав по Обухівці.

Це селище розташоване поруч із Дніпром.

Росіяни били по приватному сектору, загинула 31-річна жінка.

Місцева влада також заявила про трьох поранених, пошкоджено щонайменше шість будинків. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що постраждалих вже четверо, зруйновано вісім будинків.

У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили у житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.

Читайте також: ЗСУ: Знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові

Дмитро Гриниченко
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