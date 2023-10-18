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Днепр. Ракетный удар РФ пришелся по Обуховке за городом, появились фото последствий атаки

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18.10.2023, 11:08
Днепр. Ракетный удар РФ пришелся по Обуховке за городом, появились фото последствий атаки - Фото
Последствия удара по Обуховке (Фото: МВД)

Появились фото последствий ракетного удара российских оккупантов по пригороду Днепра утром 18 октября. Соответствующие снимки опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, удар врага пришелся по Обуховке.

Этот поселок расположен рядом с Днепром.

Россияне били по частному сектору, погибла 31-летняя женщина. 

Местные власти также заявили о трех раненых, повреждены как минимум шесть домов. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что пострадавших уже четверо, разбито восемь домов. 

В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 

  • В июне 2023 года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

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Дмитрий Гриниченко
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