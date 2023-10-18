В Днепре и Запорожье прогремели взрывы. Филатов: Удар в частный сектор, погибшие и раненые

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В Днепре и Запорожье утром 18 октября прогремели взрывы, Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрывов сообщило Суспільне.

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Около 09:44 в регионах была объявлена воздушная тревога.

В районе 09:45 и 09:47 в Днепре прогремели взрывы. Почти в тоже время были слышны взрывы и в Запорожье.

Командование Воздушных сил написало о ракетной опасности.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

Проукраинский канал Крымский ветер написал о якобы запуске четырех ракет типа "Искандер" из района аэродрома во временно оккупированном Джанкое. Подтвердить эту информацию пока невозможно.

ОБНОВЛЕНО в 10:33. Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что враг нанес удар по частному сектору, есть погибшие и раненые.

ОБНОВЛЕНО в 10:40. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об одном погибшем и трех пострадавших в пригороде. Известно о шести поврежденных домах.

В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.

В июне 2023 года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

12 октября в тылу оккупантов был обрушен стратегический мост между Донецком и Горловкой: фото, видео.

Появилось видео последствий падения "шахедов" в Одесской области: Россия снова сожгла зерно.

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