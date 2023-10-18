У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Філатов: Удар у приватний сектор, загиблі та поранені

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У Дніпрі та Запоріжжі вранці 18 жовтня пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибухів повідомило Суспільне.

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Близько 09:44 у регіонах було оголошено повітряну тривогу.

У районі 09:45 та 09:47 у Дніпрі пролунали вибухи. Майже водночас було чути вибухи й у Запоріжжі.

Командування Повітряних сил написало про ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

Проукраїнський канал Крымский ветер написав про нібито запуск чотирьох ракет типу "Іскандер" із району аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої. Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

ОНОВЛЕНО о 10:33. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, є загиблі та поранені.

ОНОВЛЕНО о 10:40. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих у передмісті. Відомо про шість пошкоджених будинків.

У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.

У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США.

12 жовтня у тилу окупантів було обрушено стратегічний міст між Донецьком та Горлівкою: фото, відео.

З'явилося відео наслідків падіння "шахедів" на Одещині: Росія знову спалила зерно.

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