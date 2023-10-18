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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Філатов: Удар у приватний сектор, загиблі та поранені

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 09:54
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Філатов: Удар у приватний сектор, загиблі та поранені - Фото
Дніпро (Фото: скриншот з відео)
оновлено

У Дніпрі та Запоріжжі вранці 18 жовтня пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибухів повідомило Суспільне.

Близько 09:44 у регіонах було оголошено повітряну тривогу.

У районі 09:45 та 09:47 у Дніпрі пролунали вибухи. Майже водночас було чути вибухи й у Запоріжжі.

Командування Повітряних сил написало про ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

Проукраїнський канал Крымский ветер написав про нібито запуск чотирьох ракет типу "Іскандер" із району аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої. Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

ОНОВЛЕНО о 10:33. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, є загиблі та поранені.

ОНОВЛЕНО о 10:40. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих у передмісті. Відомо про шість пошкоджених будинків.

У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.

Читайте також: ЗСУ: Знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові

Дмитро Гриниченко
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