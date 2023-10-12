Уночі чи вранці 12 жовтня було зруйновано міст на магістралі М04 Горлівка – Ясинувата у тилу російських окупантів на донецькому напрямку, прольоти впали на залізничне полотно. Ступінь руйнування видно на фото й відео, які з'явилися у пабліках окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Невідомо, хто і за допомогою чого завалив міст: чи це був підрив зусиллями диверсійної групи, чи удар керованими авіабомбами JDAM, які є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.

Міст знаходився на півночі від Донецько-Макіївської агломерації, приблизно за 1 км на схід від села Василівка.

Тепер, щоб дістатися з Донецька до Горлівки й назад, потрібно об'їжджати значно східніше, через Єнакієве. Є чимало путівців і менших доріг між цими окупованими містами, але доріг рівня М04 – нема, тільки через Єнакієве.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ залишила багато бронетехніки. Бої тривають

Таким чином, обвал мосту ускладнює для загарбників логістичні завдання на дуже активному в останні дні напрямі фронту.

Найбільш гаряча точка зараз (скоріше, ділянка) – це Авдіївський укріпрайон ЗСУ, який росіяни намагаються захопити, кинувши у бій величезні сили.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаударів. Генштаб повідомляв, що окупанти наступали там силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки.

Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

11 жовтня вдень Росія завдала ракетного удару по об'єкту у Миргороді.

Читайте також: СБУ: Ракету "Іскандер" по кафе в Грозі навели місцеві брати-зрадники, які втекли до Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.