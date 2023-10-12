RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У тилу окупантів обрушено стратегічний міст між Донецьком і Горлівкою: фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 10:39
Фото: пабліки окупантів
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео

Уночі чи вранці 12 жовтня було зруйновано міст на магістралі М04 Горлівка – Ясинувата у тилу російських окупантів на донецькому напрямку, прольоти впали на залізничне полотно. Ступінь руйнування видно на фото й відео, які з'явилися у пабліках окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Невідомо, хто і за допомогою чого завалив міст: чи це був підрив зусиллями диверсійної групи, чи удар керованими авіабомбами JDAM, які є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.

Міст знаходився на півночі від Донецько-Макіївської агломерації, приблизно за 1 км на схід від села Василівка.

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить их

Тепер, щоб дістатися з Донецька до Горлівки й назад, потрібно об'їжджати значно східніше, через Єнакієве. Є чимало путівців і менших доріг між цими окупованими містами, але доріг рівня М04 – нема, тільки через Єнакієве.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ залишила багато бронетехніки. Бої тривають

Таким чином, обвал мосту ускладнює для загарбників логістичні завдання на дуже активному в останні дні напрямі фронту.

Найбільш гаряча точка зараз (скоріше, ділянка) – це Авдіївський укріпрайон ЗСУ, який росіяни намагаються захопити, кинувши у бій величезні сили.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаударів. Генштаб повідомляв, що окупанти наступали там силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки.
  • Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.
  • 11 жовтня вдень Росія завдала ракетного удару по об'єкту у Миргороді.

Читайте також: СБУ: Ракету "Іскандер" по кафе в Грозі навели місцеві брати-зрадники, які втекли до Росії

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаокупаціядонецькмістГорлівкавасилівкаЯсинувата
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 