Авдіївка. Росія в перший день кинула близько 2000 солдатів, це "найбільший наступ" за велику війну
Російські окупанти 10 жовтня кинули на штурм Авдіївки близько 2000 солдатів і до сотні одиниць техніки. Про це повідомив голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що під час першого штурму 10 жовтня ворог масовано наступав, задіявши близько 2000 бійців і до сотні одиниць бронетехніки.
"Це, мабуть, найбільший наступ на Авдіївку за час великої війни. Усі атаки відбиті, позиції утримали, місцями навіть намагалися контратакувати. Атака була потужна, з кількох напрямків", – сказав Барабаш.
Вже 11 жовтня противник змінив тактику, переставши застосовувати техніку.
"Штурмували суто піхотою, групами по 20-30 осіб. Вони, як таргани, намагалися знайти лазівку. Ситуація непроста", – заявив чиновник.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
- Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
- За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.
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