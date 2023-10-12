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Авдіївка. Росія в перший день кинула близько 2000 солдатів, це "найбільший наступ" за велику війну

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 09:36
Авдіївка. Росія в перший день кинула близько 2000 солдатів, це
Бої під Авдіївкою (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти 10 жовтня кинули на штурм Авдіївки близько 2000 солдатів і до сотні одиниць техніки. Про це повідомив голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, навколо міста третю добу не вщухають бої, росіяни обстрілюють українські позиції та житлову забудову.

Він зазначив, що під час першого штурму 10 жовтня ворог масовано наступав, задіявши близько 2000 бійців і до сотні одиниць бронетехніки.

"Це, мабуть, найбільший наступ на Авдіївку за час великої війни. Усі атаки відбиті, позиції утримали, місцями навіть намагалися контратакувати. Атака була потужна, з кількох напрямків", – сказав Барабаш.

Вже 11 жовтня противник змінив тактику, переставши застосовувати техніку.

"Штурмували суто піхотою, групами по 20-30 осіб. Вони, як таргани, намагалися знайти лазівку. Ситуація непроста", – заявив чиновник.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також вперше з кінця червня було знищено російський літак.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ залишила багато бронетехніки. Бої тривають

Дмитро Гриниченко
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