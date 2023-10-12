Авдеевка. Россия в первый день бросила около 2000 солдат, это "самое крупное наступление"

Российские оккупанты 10 октября бросили на штурм Авдеевки до 2000 солдат и до сотни единиц техники. Об этом сообщил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, вокруг города третьи сутки не утихают бои, россияне обстреливают украинские позиции и жилую застройку.

Он отметил, что при первом штурме 10 октября враг массированно наступал, задействовав около 2000 бойцов и до сотни единиц бронетехники.

"Это, наверное, самое большое наступление на Авдеевку за время большой войны. Все атаки отбиты, позиции удержали, местами даже пытались контратаковать. Атака была мощная, с нескольких направлений", — сказал Барабаш.

Уже 11 октября противник изменил тактику, перестав применять технику.

"Штурмовали чисто пехотой, группами по 20-30 человек. Они, как тараканы, пытались найти лазейку. Ситуация непростая", — заявил чиновник.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

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