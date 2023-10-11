Росія вдарила ракетою під Миргородом, у місті чули вибух
11.10.2023, 14:11
Миргород (скриншот)
11 жовтня у Миргороді, близько 14:00, на тлі тривоги через ракетну небезпеку пролунав вибух. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у передмісті.
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"Бахнуло далеко один раз", – написав він.
Де стався вибух і що було його причиною – невідомо. За хвилини до вибуху моніторингові канали повідомили про "ракету або фальш-ціль" у напрямку міста.
На південно-східній околиці Миргорода знаходиться військовий аеродром.
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У ніч проти 7 жовтня Миргорода так само зазнав ракетного удару росіян.
- На початку жовтня 2023 року з'явилося перше відео запуску, ймовірно, модернізованої української ракети С-200.
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