Росія вдарила ракетою під Миргородом, у місті чули вибух

11 жовтня у Миргороді, близько 14:00, на тлі тривоги через ракетну небезпеку пролунав вибух. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у передмісті.

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"Бахнуло далеко один раз", – написав він.

Де стався вибух і що було його причиною – невідомо. За хвилини до вибуху моніторингові канали повідомили про "ракету або фальш-ціль" у напрямку міста.

На південно-східній околиці Миргорода знаходиться військовий аеродром.

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У ніч проти 7 жовтня Миргорода так само зазнав ракетного удару росіян.

На початку жовтня 2023 року з'явилося перше відео запуску, ймовірно, модернізованої української ракети С-200.

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