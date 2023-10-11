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Росія вдарила ракетою під Миргородом, у місті чули вибух

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 14:11
Росія вдарила ракетою під Миргородом, у місті чули вибух - Фото
Миргород (скриншот)

11 жовтня у Миргороді, близько 14:00, на тлі тривоги через ракетну небезпеку пролунав вибух. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у передмісті.

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"Бахнуло далеко один раз", – написав він.

Де стався вибух і що було його причиною – невідомо. За хвилини до вибуху моніторингові канали повідомили про "ракету або фальш-ціль" у напрямку міста.

На південно-східній околиці Миргорода знаходиться військовий аеродром. 

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У ніч проти 7 жовтня Миргорода так само зазнав ракетного удару росіян.

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Євген Пилипенко
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війнаракетний удармиргород
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