У мережі з'явилося, ймовірно, перше відео пуску української ракети, яка, судячи з зовнішнього вигляду, може бути переробленою під удари по наземних цілях С-200.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відео із запуском ракети з'явилося в українських пабліках, що висвітлюють війну, а згодом його показали й російські воєнні пропагандисти.

Достовірно невідомо, чи дійсно на відео показано запуск переробленої ракети С-200, а також де і коли було знято кадри.

Тактико-технічні характеристики модернізованої української С-200 також невідомі. Росіяни заявляли, що можуть бити по наземних цілях з відривом до 600 км. Головред Defense Express Олег Катков у коментарі LIGA.net говорив, що поки на практиці ці ракети такої дальності не продемонстрували.

ДОВІДКА. Зенітні ракетні комплекси С-200 в Україні було знято з озброєння десять років тому. "Фішкою" радянської ракети 1960-х років була дальність – вона повинна була збивати стратегічні бомбардувальники США B-52, що летять на великій висоті та відстані. Зараз в Україні ракети С-200, ймовірно, переробляють для ударів по наземних цілях РФ. Докладніше про це – у Зенітні ракетні комплекси С-200 в Україні було знято з озброєння десять років тому. "Фішкою" радянської ракети 1960-х років була дальність – вона повинна була збивати стратегічні бомбардувальники США B-52, що летять на великій висоті та відстані. Зараз в Україні ракети С-200, ймовірно, переробляють для ударів по наземних цілях РФ. Докладніше про це – у розборі LIGA.net

Перші припущення, що Україна нібито стала бити ракетами С-200, почали звучати в липні 2023 року.

9 липня було атаковано Кримський міст, і це могло бути розвідкою перед наступним результативним ударом 17 липня. На відео було видно роботу ППО по висотній цілі, тому С-200 стала однією з версій щодо зброї, якою було завдано удару.

Також 9 липня дві ракети долетіли до Брянської області – за 170 км від кордону з Україною. На відео нібито падіння однієї з ракет зафіксовано хвостове "оперення", схоже на ракету комплексу С-200.

28 липня були атаковані Таганрог та Азов. Ракети не досягли можливих цілей – портів, що використовуються військовими РФ. Але на кадрах прильоту в центрі Таганрога знову характерне для С-200 "оперення".

У серпні росіяни також кілька разів заявляли про нібито застосування по території РФ українських С-200.

Читайте також: С-200. Чи може стара радянська ракета стати українською ATACMS

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.