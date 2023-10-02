UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Появилось первое видео применения модернизированной украинской ракеты С-200 видео

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 21:16
Видео: tiktok, @odesa702
Уклонистам за границей приготовиться? Кого планируют вернуть в Украину
Уклонистам за границей приготовиться? Кого планируют вернуть в Украину
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео

В сети появилось, вероятно, первое видео пуска украинской ракеты, которая, судя по внешнему виду, может быть переделанной под удары по наземным целям С-200.

Видео с запуском ракеты появилось в украинских пабликах, освещающих войну, а позднее его показали и российские военные пропагандисты.

Достоверно неизвестно, действительно ли на видео показан пуск переделанной ракеты С-200, и где и когда были сняты кадры.

Тактико-технические характеристики модернизированной украинской С-200 тоже неизвестны. Россияне заявляли, что они могут бить по наземным целям на расстоянии до 600 км. Главред Defense Express Олег Катков в комментарии LIGA.net говорил, что пока на практике эти ракеты такой дальности не продемонстрировали.

СПРАВКА. Зенитные ракетные комплексы С-200 в Украине были сняты с вооружения 10 лет назад. "Фишкой" советской ракеты 60-х годов была дальность – она должна была сбивать летящие на большой высоте и расстоянии стратегические бомбардировщики США B-52. Сейчас в Украине ракеты С-200, вероятно, переделывают для ударов по наземным целям РФ. Подробнее об этом – в разборе LIGA.net.
  • Первые предположения, что Украина якобы начала бить ракетами С-200, начали звучать в июле 2023 года.
  • 9 июля был атакован Крымский мост, и это могло быть разведкой перед следующим результативным ударом 17 июля. На видео была видна работа ПВО по высотной цели, поэтому С-200 стала одной из версий насчет оружия, которым был нанесен удар.
  • Также 9 июля две ракеты долетели до Брянской области – в 170 км от границы с Украиной. На видео якобы падения одной из ракет зафиксировано хвостовое "оперение", похожее на ракету комплекса С-200.
  • 28 июля были атакованы Таганрог и Азов. Ракеты не достигли вероятных целей – портов, используемых военными РФ. Но на кадрах прилета в центре Таганрога – опять характерное для С-200 "оперение".
  • В августе россияне тоже несколько раз заявляли о якобы применении по территории РФ украинских С-200.

Читайте также: С-200. Может ли старая советская ракета стать украинским ATACMS

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударс-200
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 