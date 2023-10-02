В сети появилось, вероятно, первое видео пуска украинской ракеты, которая, судя по внешнему виду, может быть переделанной под удары по наземным целям С-200.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Видео с запуском ракеты появилось в украинских пабликах, освещающих войну, а позднее его показали и российские военные пропагандисты.

Достоверно неизвестно, действительно ли на видео показан пуск переделанной ракеты С-200, и где и когда были сняты кадры.

Тактико-технические характеристики модернизированной украинской С-200 тоже неизвестны. Россияне заявляли, что они могут бить по наземным целям на расстоянии до 600 км. Главред Defense Express Олег Катков в комментарии LIGA.net говорил, что пока на практике эти ракеты такой дальности не продемонстрировали.

СПРАВКА. Зенитные ракетные комплексы С-200 в Украине были сняты с вооружения 10 лет назад. "Фишкой" советской ракеты 60-х годов была дальность – она должна была сбивать летящие на большой высоте и расстоянии стратегические бомбардировщики США B-52. Сейчас в Украине ракеты С-200, вероятно, переделывают для ударов по наземным целям РФ. Подробнее об этом – в Зенитные ракетные комплексы С-200 в Украине были сняты с вооружения 10 лет назад. "Фишкой" советской ракеты 60-х годов была дальность – она должна была сбивать летящие на большой высоте и расстоянии стратегические бомбардировщики США B-52. Сейчас в Украине ракеты С-200, вероятно, переделывают для ударов по наземным целям РФ. Подробнее об этом – в разборе LIGA.net

Первые предположения, что Украина якобы начала бить ракетами С-200, начали звучать в июле 2023 года.

9 июля был атакован Крымский мост, и это могло быть разведкой перед следующим результативным ударом 17 июля. На видео была видна работа ПВО по высотной цели, поэтому С-200 стала одной из версий насчет оружия, которым был нанесен удар.

Также 9 июля две ракеты долетели до Брянской области – в 170 км от границы с Украиной. На видео якобы падения одной из ракет зафиксировано хвостовое "оперение", похожее на ракету комплекса С-200.

28 июля были атакованы Таганрог и Азов. Ракеты не достигли вероятных целей – портов, используемых военными РФ. Но на кадрах прилета в центре Таганрога – опять характерное для С-200 "оперение".

В августе россияне тоже несколько раз заявляли о якобы применении по территории РФ украинских С-200.

Читайте также: С-200. Может ли старая советская ракета стать украинским ATACMS

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.