Россия ударила ракетой под Миргородом, в городе слышали взрыв

11 октября в Миргороде, около 14:00, на фоне тревоги из-за ракетной опасности прогремел взрыв. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в пригороде.

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"Бахнуло далеко один раз", – написал он.

Где произошел взрыв и что было его причиной – неизвестно. За минуты до взрыва мониторинговые каналы сообщили о "ракете или фальш-цели" в направлении города.

На юго-восточной окраине Миргорода находится военный аэродром.

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В ночь на 7 октября Миргорода точно так же подвергся ракетному удару россиян.

В начале октября 2023 года появилось первое видео пуска, вероятно, модернизированной украинской ракеты С-200.

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