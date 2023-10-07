Ночью 7 октября в Миргороде Полтавской области прогремели по меньшей мере два взрыва, сообщил источник LIGA.net в пригороде. В области объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

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За 15 минут до полуночи Воздушные силы заявили о ракетной угрозе в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях, была объявлена воздушная тревога. Учитывая сообщения военных, ракета, вероятно, пролетела через Харьковскую в Полтавскую область.

По данным мониторингового канала monitor, предварительно была запущена крылатая ракета, вероятно типа Искандер-К.

В 03:00 местные Telegram-каналы и СМИ сообщили о первом звуке взрыва, официальной информации об этом пока не поступало.

По словам собеседника LIGA.net, был слышен один мощный взрыв и один более слабый.

На юго-восточной окраине Миргорода находится военный аэродром.

В 00:11 был отбой воздушной тревоги.

Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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