Харьковские патрульные показали кадры первых минут после утреннего удара российских террористов по центру города. Видео опубликовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

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Короткий ролик показывает, как полицейские вместе со спасателями пытаются достать людей из-под завалов разрушенного дома.

В какой-то момент можно услышать, как один из правоохранителей извещает других о том, что в одной из охваченных пожаром комнат под завалами стен находится ребенок.

"Скорее, тушите, там под завалами ребенок!" – кричит он.

Вероятно, речь идет о 10-летнем мальчике, о смерти которого впоследствии сообщили в МВД.

По данным главы ведомства Игоря Клименко, ранения также получил 11-месячный ребенок. По словам местных жителей, погибший 10-летний мальчик был его братом.

Патрульные показывают дом изнутри, спасают людей, на одном из кадров вывели на улицу пожилую женщину.

В Харьковской ОВА сообщили, что в результате атаки пострадали 23 человека. Продолжаются работы по разбору завалов.

Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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