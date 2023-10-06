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"Скорее, там ребенок". Полиция показала первые минуты после удара РФ по Харькову – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 16:50
Видео: Патрульная полиция Харьковской области
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Харьковские патрульные показали кадры первых минут после утреннего удара российских террористов по центру города. Видео опубликовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

Короткий ролик показывает, как полицейские вместе со спасателями пытаются достать людей из-под завалов разрушенного дома.

В какой-то момент можно услышать, как один из правоохранителей извещает других о том, что в одной из охваченных пожаром комнат под завалами стен находится ребенок.

"Скорее, тушите, там под завалами ребенок!" – кричит он.

Вероятно, речь идет о 10-летнем мальчике, о смерти которого впоследствии сообщили в МВД.

По данным главы ведомства Игоря Клименко, ранения также получил 11-месячный ребенок. По словам местных жителей, погибший 10-летний мальчик был его братом.

Патрульные показывают дом изнутри, спасают людей, на одном из кадров вывели на улицу пожилую женщину.

  • В Харьковской ОВА сообщили, что в результате атаки пострадали 23 человека. Продолжаются работы по разбору завалов.
  • Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.
  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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Милана Головань
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войнаХарьков
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