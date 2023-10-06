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РФ может вернуться в Совет ООН по правам человека. Устроит тайное голосование – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 16:18
РФ может вернуться в Совет ООН по правам человека. Устроит тайное голосование – Reuters - Фото
Флаг ООН (Фото: ЕРА)

РФ на следующей неделе будет добиваться переизбрания в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

На фоне разговоров об "усталости" от войны в Украине, выгодных Кремлю, некоторые дипломаты считают, что у России есть шансы вернуться в Совет ООН по правам человека в результате тайного голосования во вторник.

"Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", – сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.

Критики страны-агрессора говорят, что ее переизбрание в то время, когда в Украине продолжается война, подорвет доверие к базирующемуся в Женеве Совету и являющимся одним из самых эффективных органов ООН.

Однако, по данным собеседников журналистов, Россия активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".

7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погибли 52 человека, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
  • Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру.

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Милана Головань
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