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РФ може повернутися до Ради ООН з прав людини. Влаштує таємне голосування – Reuters

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 16:18
РФ може повернутися до Ради ООН з прав людини. Влаштує таємне голосування – Reuters - Фото
Прапор ООН (Фото: ЕРА)

РФ наступного тижня домагатиметься переобрання до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

На тлі розмов про "втому" від війни в Україні, вигідних Кремлю, деякі дипломати вважають, що Росія має шанси повернутися до Ради ООН з прав людини в результаті таємного голосування у вівторок.

"Думаю, що є втома від України. Крім того, багато хто не хоче, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу, не кажучи вже про владне ставлення", – сказав один із високопоставлених азійських дипломатів.

Критики країни-агресорки кажуть, що її переобрання в той час, коли в Україні триває війна, підірве довіру до Ради, яка базується в Женеві і є одним з найефективніших органів ООН.

Проте, за даними співрозмовників журналістів, Росія активно залучає голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генасамблеї ООН, що складається зі 193 членів, називаючи позицію США та їхніх союзників "упередженістю" й "лицемірством".

7 квітня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини.

  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинули 52 особи, серед яких є і дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.
  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру.

Читайте також: ООН описала випадки катування українців російськими окупантами – звіт

Мілана Головань
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