ООН описала випадки катування українців російськими окупантами – звіт
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) опублікувало звіт, в якому йдеться про те, що російські окупанти застосовували сексуалізоване насильство щодо українських військовополонених і цивільних чоловіків та жінок, яких вони тримали у катівнях.
Описується, що зокрема українські чоловіки зазнавали зґвалтувань, катувань електрошоком, побиття геніталій і сідниць, примусу до оголення і побиття в оголеному вигляді, невиправданих обшуків порожнин, гомофобних образ. Деяким затриманим погрожували кастрацією і зґвалтуванням їх або їхніх близьких.
Органом було зафіксовано випадок з українським військовим, якого росіяни взяли у полон у 2022 році в Донецькій області. У звіті зазначається, що окупанти понад рік тримали його у декількох катівнях на території Росії. У лютому 2023 року російські силовики допитали його, погрожуючи зґвалтуванням гумовою дубинкою.
УВКПЛ з посиланням на свідчення двох військовополонених і шістьох цивільних українок зазначає, що сексуалізоване насильство щодо них росіяни використовували як форму тортур або жорстокого поводження.
"Вони зазнавали зґвалтувань, електрошоку сосків, примусу до оголення і невиправданих обшуків із роздяганням, зокрема в присутності чоловіків, дотиків до інтимних місць, прохань вчинити дії сексуалізованого характеру в примусових обставинах, погрозам зґвалтування і необхідності користуватися туалетом у присутності чоловіків", – йдеться у документі.
Також було зафіксовано сексуалізоване насильство щодо чотирьох цивільних жінок і однієї дитини в житлових районах, де дислокувалися російські окупанти.
У липні 2022 року російські військові викрали жінку з її будинку на окупованих територіях Донецької області та зґвалтували її під дулом пістолета. Один із чоловіків сказав їй, що викраде її, щоб вона стала його "третьою дружиною".
- 5 січня 2023 року в прокуратурі повідомляли, що є докази того, що російські командири знали про факти зґвалтувань на території України чи навіть заохочували їх.
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