ООН описала випадки катування українців російськими окупантами – звіт

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) опублікувало звіт, в якому йдеться про те, що російські окупанти застосовували сексуалізоване насильство щодо українських військовополонених і цивільних чоловіків та жінок, яких вони тримали у катівнях.

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Описується, що зокрема українські чоловіки зазнавали зґвалтувань, катувань електрошоком, побиття геніталій і сідниць, примусу до оголення і побиття в оголеному вигляді, невиправданих обшуків порожнин, гомофобних образ. Деяким затриманим погрожували кастрацією і зґвалтуванням їх або їхніх близьких.

Органом було зафіксовано випадок з українським військовим, якого росіяни взяли у полон у 2022 році в Донецькій області. У звіті зазначається, що окупанти понад рік тримали його у декількох катівнях на території Росії. У лютому 2023 року російські силовики допитали його, погрожуючи зґвалтуванням гумовою дубинкою.

УВКПЛ з посиланням на свідчення двох військовополонених і шістьох цивільних українок зазначає, що сексуалізоване насильство щодо них росіяни використовували як форму тортур або жорстокого поводження.

"Вони зазнавали зґвалтувань, електрошоку сосків, примусу до оголення і невиправданих обшуків із роздяганням, зокрема в присутності чоловіків, дотиків до інтимних місць, прохань вчинити дії сексуалізованого характеру в примусових обставинах, погрозам зґвалтування і необхідності користуватися туалетом у присутності чоловіків", – йдеться у документі.

Також було зафіксовано сексуалізоване насильство щодо чотирьох цивільних жінок і однієї дитини в житлових районах, де дислокувалися російські окупанти.

У липні 2022 року російські військові викрали жінку з її будинку на окупованих територіях Донецької області та зґвалтували її під дулом пістолета. Один із чоловіків сказав їй, що викраде її, щоб вона стала його "третьою дружиною".

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