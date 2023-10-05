ООН описала случаи пыток украинцев российскими оккупантами – отчет

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало отчет, в котором говорится, что российские оккупанты применяли сексуализированное насилие в отношении украинских военнопленных и гражданских мужчин и женщин, которых они держали в пыточных.

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Описывается, что в частности украинские мужчины подвергались изнасилованиям, пыткам электрошоком, избиению гениталий и ягодиц, принуждению к обнажению и избиению в обнаженном виде, неоправданным обыскам полостей, гомофобным оскорблениям. Некоторым задержанным угрожали кастрацией и изнасилованием их или их близких.

Органом был зафиксирован случай с украинским военным, которого россияне взяли в плен в 2022 году в Донецкой области. В отчете отмечается, что оккупанты более года держали его в нескольких пыточных на территории России. В феврале 2023 года российские силовики допросили его, угрожая изнасилованием резиновой дубинкой.

УВКПЧ со ссылкой на показания двух военнопленных и шести гражданских украинок отмечает, что сексуализированное насилие по отношению к ним россияне использовали как форму пыток или жестокого обращения.

"Они подвергались изнасилованиям, электрошоку сосков, принуждению к обнажению и неоправданным обыскам с раздеванием, в частности в присутствии мужчин, прикосновений к интимным местам, просьбам совершить действия сексуализированного характера в принудительных обстоятельствах, угрозам изнасилования и необходимости пользоваться туалетом в присутствии мужчин", – говорится в документе.

Также было зафиксировано сексуализированное насилие в отношении четырех гражданских женщин и одного ребенка в жилых районах, где дислоцировались российские оккупанты.

В июле 2022 года российские военные похитили женщину из ее дома на оккупированных территориях Донецкой области и изнасиловали под дулом пистолета. Один из мужчин сказал ей, что украдет ее, чтобы она стала его "третьей женой".

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