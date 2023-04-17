Март-2022, оккупация. Украинец застрелил оккупанта, который лез к жене. Защитника убили
По словам жены Ивана (убитого россиянами мужа. – Ред.), в конце февраля оккупанты ворвались в их дом с "проверкой".
14 марта один из российских солдат стал добиваться женщины. Брат Ивана Виктор рассказал, что тот пытался оттащить оккупанта со словами "Это моя жена". Женщине удалось сбежать к соседке.
"Она пряталась ночь, а утром пришел мой брат. Он залез через окно и сказал: "Я убил этого парня, который к тебе приставал", – рассказывает Виктор.
Иван рассказал жене, что расстрелял оккупанта, добавляет Виктор. По словам местных жителей, они видели, как Иван якобы бегает по селу с автоматом.
На следующий день после инцидента местная жительница рассказала жене Ивана, что его убили. Виктор отмечает, что, учитывая травмы, мужчину якобы забили лопатой или топором.
- 5 января 2023 года в прокуратуре сообщали, что есть доказательства того, что российские командиры знали о фактах изнасилований на территории Украины или даже поощряли их.
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