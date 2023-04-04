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Полковник РФ и подчиненные по очереди насиловали женщину под Харьковом – правоохранители

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 19:43
Полковник РФ и подчиненные по очереди насиловали женщину под Харьковом – правоохранители - Фото
Иллюстративное фото – ЕРА

Украинские правоохранители идентифицировали трех из четырех россиян, изнасиловавших молодую женщину во время временной оккупации Харьковской области год назад. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

СБУ сообщила, что в результате следственных действий установлены личности трех оккупантов, совершивших групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковской области. Это военные 99-го артиллерийского полка Вооруженных сил РФ. 

Как отмечают правоохранители, весной 2022 года россияне ворвались на территорию дома, где проживала женщина вместе с семьей. Угрожая расстрелом семьи, они заставили ее уехать вместе с ними. При этом оккупанты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность, утверждают в СБУ.

"Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, все они поочередно изнасиловали ее. В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы", – отмечают в СБУ.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в эфире телемарафона рассказал, что россияне вывезли 20-летнюю женщину из дома на БТР и уже тогда начали ее обнажать, а по прибытию к месту, где ее насиловали, 43-летний командир, имеющий звание полковник, сказал своим подчиненным, что будет делать это первым.

Женщина обратилась к украинским правоохранителям после деоккупации населенного пункта от войск РФ. Сейчас личность четвертого фигуранта устанавливается.

Как отмечает СБУ, сообщено о подозрении трем злоумышленникам по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению места нахождения фигурантов.

В ОГП сообщили, что подозреваются 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем, и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Полковник РФ и подчиненные по очереди насиловали женщину под Харьковом – правоохранители

Полковник РФ и подчиненные по очереди насиловали женщину под Харьковом – правоохранители

Полковник РФ и подчиненные по очереди насиловали женщину под Харьковом – правоохранители

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Оксана Житнюк
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