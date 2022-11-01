Украинцев, выехавших за границу и ставших жертвами или свидетелями военных преступлений армии РФ в Украине, призывают не молчать и давать показания, чтобы все виновные понесли наказание. Совместное видеообращение записали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, омбудсмен Дмитрий Лубинец, глава Минреинтеграции Ирина Верещук и генпрокурор Андрей Костин.

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"Я знаю, что вам непросто быть далеко от родины. А особенно тяжело тем, кто стал жертвой военных преступлений россиян. Изнасилования, пытки, принудительная депортация, грабеж, разрушения жилищ. Мы можем и должны наказать каждого изверга за совершенное зло", – заявил Кулеба.

Лубинец сообщил, что стартует кампания по сбору фактов о преступлениях РФ против Украины от лиц, находящихся за границей. Вместе с партнерами Украина проводит расследование и готовит правовые механизмы для судов и компенсаций.

"Важно, чтобы каждый, кто пострадал или стал свидетелем военных преступлений оккупантов, давал показания, чтобы мы создали мощную доказательную базу против врага для судов. Просим каждого, у кого есть что сказать, сообщить правоохранительным органам страны, в которой вы сейчас находитесь", – обратился омбудсмен к украинцам.

Контакты – здесь.

Верещук подчеркнула, что Украина обеспечит безопасность тем, кто будет давать показания, и никто не узнает о случившемся, кроме правоохранителей и суда.

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погибли 7938 гражданских, из них 430 – дети. Раненых гражданских – 10 897. По состоянию на 21 октября расследовалось 368 фактов совершения пыток россиянами.

Офисом генпрокурора установлено 9400 фактов депортации детей из Украины в Россию.

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Оксана Житнюк

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