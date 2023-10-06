RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Швидше, там дитина". Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 16:50
Відео: Патрульна поліція Харківської області
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео

Харківські патрульні показали кадри перших хвилин після ранкового удару російських терористів по центру міста. Відео опублікував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Короткий ролик показує, як поліціянти разом з рятівниками намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку.

В якийсь момент можна почути, як один з правоохоронців сповіщає інших про те, що в одній з кімнат, яку охопила пожежа, під завалами стін є дитина.

"Скоріше, тушіть, там під завалами дитина!" – кричить він.

Ймовірно, йдеться про 10-річного хлопчика, про смерть якого потім сповістили в МВС.

За даними очільника відомства Ігоря Клименка, поранень також зазнала 11-місячна дитина. За словами місцевих мешканців, загиблий 10-річний хлопчик був її братом.

Патрульні показують будинок із середини, рятують людей, на одному з кадрів вивели на вулицю літню жінку.

  • У Харківській ОВА повідомили, що внаслідок атаки постраждали 23 людини. Тривають роботи з розбору завалів.
  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.
  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

Читайте також: РФ може повернутися до Ради ООН з прав людини. Влаштує таємне голосування – Reuters

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаХарків
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 