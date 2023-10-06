Харківські патрульні показали кадри перших хвилин після ранкового удару російських терористів по центру міста. Відео опублікував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

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Короткий ролик показує, як поліціянти разом з рятівниками намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку.

В якийсь момент можна почути, як один з правоохоронців сповіщає інших про те, що в одній з кімнат, яку охопила пожежа, під завалами стін є дитина.

"Скоріше, тушіть, там під завалами дитина!" – кричить він.

Ймовірно, йдеться про 10-річного хлопчика, про смерть якого потім сповістили в МВС.

За даними очільника відомства Ігоря Клименка, поранень також зазнала 11-місячна дитина. За словами місцевих мешканців, загиблий 10-річний хлопчик був її братом.

Патрульні показують будинок із середини, рятують людей, на одному з кадрів вивели на вулицю літню жінку.

У Харківській ОВА повідомили, що внаслідок атаки постраждали 23 людини. Тривають роботи з розбору завалів.

Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

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