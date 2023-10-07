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У Миргороді на Полтавщині пролунало щонайменше два вибухи

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 00:17
У Миргороді на Полтавщині пролунало щонайменше два вибухи - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)

Вночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунало щонайменше два вибухи, повідомило джерело LIGA.net у пригороді. В області оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

За 15 хвилин до півночі Повітряні сили заявили про ракетну загрозу у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Сумській областях, було оголошено повітряну тривогу. Враховуючи повідомлення військових, ракета, ймовірно, пролетіла через Харківську у Полтавську область.

За даними моніторингового каналу monitor, попередньо було запущено крилату ракету, ймовірно типу Іскандер-К.

О 03:00 місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомили про перший звук вибуху, офіційної інформації про це поки що не надходило.

За словами співрозмовника LIGA.net, було чути один потужний вибух та один слабкіший.

На південно-східній околиці Миргорода знаходиться військовий аеродром.

О 00:11 був відбій повітряної тривоги.

  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.
  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

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Мілана Головань
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війнавибухмиргородполтавщина
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