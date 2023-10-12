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В тылу оккупантов обрушен стратегический мост между Донецком и Горловкой: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 10:39
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Ночью или утром 12 октября был разрушен мост на магистрали М04 Горловка – Ясиноватая в тылу российских оккупантов на донецком направлении, пролеты упали на железнодорожное полотно. Степень разрушения видно на фото и видео, которые появились в пабликах оккупантов.

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Неизвестно, кто и с помощью чего обрушил мост: был это подрыв усилиями диверсионной группы или удар управляемыми авиабомбами JDAM, которые есть на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Мост находился на севере от Донецко-Макеевской агломерации, примерно в 1 км на восток от села Васильевка.

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Теперь, чтобы добраться из Донецка в Горловку и обратно, нужно объезжать значительно восточнее, через Енакиево. Есть немало проселков и меньших дорог между этими оккупированными городами, но дорог уровня М04 – нет, только через Енакиево.

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Таким образом, обрушение моста осложняет для захватчиков логистические задачи на очень активном в последние дни направлении фронта.

Наиболее горячая точка (скорее, участок) – это Авдеевский укрепрайон ВСУ, который россияне пытаются захватить, бросив в бой огромные силы.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиаудары. Генштаб сообщал, что оккупанты наступали там силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники.
  • Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.
  • 11 октября днем Россия нанесла ракетный удар по объекту в Миргороде.

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Євген Пилипенко
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войнаоккупацияДонецкГорловкамостясиноватаяВасильевка
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