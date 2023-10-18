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Запоріжжя. РФ вдарила шістьма ракетами, приліт у житловий будинок у центрі, є загиблі — фото

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 06:17
Запоріжжя. РФ вдарила шістьма ракетами, приліт у житловий будинок у центрі, є загиблі — фото - Фото
Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Запорізька ОВА)

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя, є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, з 01:33 по 01:48 росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

Він зазначив, що загинуло двоє людей, до трьох поранених, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Жителів евакуювали у безпечне місце, зігріли та надали допомогу.

На місці працюють екстрені служби, усі постраждалі отримають нове житло.

Читайте також: ЗСУ: Знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові

Дмитро Гриниченко
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