Запоріжжя. РФ вдарила шістьма ракетами, приліт у житловий будинок у центрі, є загиблі — фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя, є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, з 01:33 по 01:48 росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

Він зазначив, що загинуло двоє людей, до трьох поранених, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Жителів евакуювали у безпечне місце, зігріли та надали допомогу.

На місці працюють екстрені служби, усі постраждалі отримають нове житло.

У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США.

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