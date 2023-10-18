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Запорожье. РФ ударила шестью ракетами, прилет в жилой дом в центре, есть погибшие — фото

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18.10.2023, 06:17
Запорожье. РФ ударила шестью ракетами, прилет в жилой дом в центре, есть погибшие — фото - Фото
Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре Запорожья, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, с 01:33 по 01:48 россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города. 

Он отметил, что погибло два человека, до трех раненых, еще трое считаются пропавшими без вести.

Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели и предоставили помощь. 

На месте работают экстренные службы, все пострадавшие получат новое жилье. 

  • В июне 2023 года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

Читайте также: ВСУ: Уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но Россия производит новые

Дмитрий Гриниченко
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