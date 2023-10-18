Запорожье. РФ ударила шестью ракетами, прилет в жилой дом в центре, есть погибшие — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре Запорожья, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, с 01:33 по 01:48 россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города.

Он отметил, что погибло два человека, до трех раненых, еще трое считаются пропавшими без вести.

Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели и предоставили помощь.

На месте работают экстренные службы, все пострадавшие получат новое жилье.

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