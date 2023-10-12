Ночью 12 октября российские террористы ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по зернохранилищам и другим логистическим объектам в Измаильском районе Одесской области. Это можно видеть в ролике, опубликованном Telegram-каналом Сил обороны юга.

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В кадре видно разбитое зернохранилище и обгоревшее зерно, а также полупустые складские помещения/ангары.

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 12 октября ПВО сбила 28 из 33 "шахедов".

Страна-террорист РФ с июля активно разбивает логистику зернового коридора в Одессе и на юге области. Сожжены сотни тысяч тонн украинского зерна.

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