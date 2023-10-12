Ночью 12 октября российские террористы ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по зернохранилищам и другим логистическим объектам в Измаильском районе Одесской области. Это можно видеть в ролике, опубликованном Telegram-каналом Сил обороны юга.
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В кадре видно разбитое зернохранилище и обгоревшее зерно, а также полупустые складские помещения/ангары.
Воздушные силы сообщили, что в ночь на 12 октября ПВО сбила 28 из 33 "шахедов".
Страна-террорист РФ с июля активно разбивает логистику зернового коридора в Одессе и на юге области. Сожжены сотни тысяч тонн украинского зерна.
- Минагро улучшило прогноз с 72 млн до 79 млн тонн урожая 2023 года.
- 10 октября президент Зеленский анонсировал открытие нового "зернового коридора" из Украины через Молдову в Румынию.
- 12 октября глава правительства Шмыгаль пообещал, что Украина существенно увеличит экспорт зерна через Румынию.
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