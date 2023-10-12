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Россия ночью атаковала Украину десятками "шахедов". Пять прилетов, ПВО сбила 28 дронов

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 06:59
Россия ночью атаковала Украину десятками
Мобильная огневая группа (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что враг запускал беспилотники из Белгородской области и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 

Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов", которые летели в разных направлениях, противовоздушная оборона работала как минимум в шести областях. 

По дронам работали авиация, зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. 

Силы ПВО сбили 28 БПЛА. 

  • Утром 6 октября, около 06:47, в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.
  • 5 октября, около 15:35, Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

Читайте также: Россия атаковала "шахедами" Харьков. Поврежден дом, ранен мужчина 

Дмитрий Гриниченко
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войнапвовоздушные силыShahed-136дроны-камикадзе
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