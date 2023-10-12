Россия ночью атаковала Украину десятками "шахедов". Пять прилетов, ПВО сбила 28 дронов

Российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запускал беспилотники из Белгородской области и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов", которые летели в разных направлениях, противовоздушная оборона работала как минимум в шести областях.

По дронам работали авиация, зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 28 БПЛА.

Утром 6 октября, около 06:47, в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября, около 15:35, Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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