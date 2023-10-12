Росія вночі атакувала Україну десятками "шахедів". П'ять прильотів, ППО збила 28 дронів

Російські окупанти атакували Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запускав безпілотники з Бєлгородської області та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Загалом зафіксовано пуски 33 "шахедів", які летіли у різних напрямках, протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях.

По дронах працювали авіація, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Сили ППО збили 28 БПЛА.

Вранці 6 жовтня, близько 06:47, у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

5 жовтня, близько 15:35, Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. Внаслідок цього загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео із наслідками удару.

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