Росія атакувала "шахедами" Харків. Пошкоджено будинок, поранено чоловіка

Ввечері 11 жовтня Росія завдала удару по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих безпілотників в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

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Близько 22:00 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Через 20 хвилин після цього Повітряні сили заявили про те, що російські безпілотники увійшли у повітряний простір області, о 23:00 дрони були над містом.

О 23:20 місцеві канали повідомили про вибух у Харкові.

Міський голова Терехов заявив, що росіяни, ймовірно, влучили по приватному житловому будинку. Наразі відомо про одного пораненого чоловіка та пожежу на місці прильоту.

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, чоловік отримав осколкові поранення.

Наразі загроза БпЛА зберігається у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Ізмаїльському районі Одеської області.

О 23:42 одеські канали повідомили про вибухи в Ізмаїльському районі. Жодної офіційної інформації щодо цього поки що не було.

Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чутно вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. Внаслідок цього загинули 53 особи, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

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