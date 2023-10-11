Россия атаковала "шахедами" Харьков. Поврежден дом, ранен мужчина

Вечером 11 октября Россия нанесла удар по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов. В то же время, Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских беспилотников в Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Около 22:00 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Через 20 минут после этого воздушные силы заявили о том, что российские беспилотники вошли в воздушное пространство области, в 23:00 дроны были над городом.

В 23:20 местные каналы сообщили о взрыве в Харькове.

Городской голова Терехов заявил, что россияне, вероятно, попали по частному жилому дому. Пока известно об одном раненом мужчине и пожаре на месте прилета.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, мужчина получил осколочные ранения.

Сейчас угроза БпЛА сохраняется в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях и Измаильском районе Одесской области.

В 23:42 одесские каналы сообщили о взрывах в Измаильском районе. Никакой официальной информации по этому поводу пока что не было.

Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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