Вночі 12 жовтня російські терористи вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по зерносховищах та інших логістичних об'єктах в Ізмаїльському районі Одеської області. Це можна побачити у ролику, опублікованому Telegram-каналом Сил оборони півдня.
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У кадрі видно розбите зерносховище й обгоріле зерно, а також напівпорожні складські приміщення/ангари.
Повітряні сили повідомили, що в ніч проти 12 жовтня ППО збила 28 із 33 "шахедів".
Країна-терористка РФ з липня активно розбиває логістику зернового коридору в Одесі й на півдні області. Спалено сотні тисяч тонн українського зерна.
- Мінагро покращило прогноз з 72 млн до 79 млн тонн урожаю 2023 року.
- 10 жовтня президент Зеленський анонсував відкриття нового "зернового коридору" з України через Молдову до Румунії.
- 12 жовтня глава уряду Шмигаль пообіцяв, що Україна суттєво збільшить експорт зерна через Румунію.
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