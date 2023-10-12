Вночі 12 жовтня російські терористи вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по зерносховищах та інших логістичних об'єктах в Ізмаїльському районі Одеської області. Це можна побачити у ролику, опублікованому Telegram-каналом Сил оборони півдня.

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У кадрі видно розбите зерносховище й обгоріле зерно, а також напівпорожні складські приміщення/ангари.

Повітряні сили повідомили, що в ніч проти 12 жовтня ППО збила 28 із 33 "шахедів".

Країна-терористка РФ з липня активно розбиває логістику зернового коридору в Одесі й на півдні області. Спалено сотні тисяч тонн українського зерна.

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