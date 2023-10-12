Росіяни вдарили "шахедами" по Ізмаїлу. Прильоти біля порту та житлових будинків, поранена жінка

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Ізмаїльському району, є руйнування. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, Сили протиповітряної оборони збили 10 безпілотників над регіоном, проте є прильоти.

В Ізмаїлі зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Постраждала жінка 1935 року народження, вона отримала опіки, її госпіталізували для надання допомоги.

Раніше Повітряні сили повідомили, що в ніч проти 12 жовтня ППО збила 28 з 33 "шахедів".

Вранці 6 жовтня, близько 06:47, у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру міста.

Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

5 жовтня, близько 15:35, Росія ударила ракетою по кафе-магазину в Грозі. Внаслідок цього загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео із наслідками удару.

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