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Россияне ударили "шахедами" по Измаилу. Прилеты возле порта и жилых домов, ранена женщина

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 07:52
Россияне ударили
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Измаильскому району, есть разрушения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над регионом, однако есть прилеты.
В Измаиле зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов, возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. 

Пострадала женщина 1935 года рождения, она получила ожоги, ее госпитализировали для предоставления помощи.

Ранее Воздушные силы сообщили, что в ночь на 12 октября ПВО сбила 28 из 33 "шахедов". 

  • Утром 6 октября, около 06:47, в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру города.
  • Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.
  • 5 октября, около 15:35, Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

Читайте также: Россия атаковала "шахедами" Харьков. Поврежден дом, ранен мужчина

Дмитрий Гриниченко
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