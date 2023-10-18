В Сумах раздался взрыв, под Николаевом от ракетного удара РФ погибла женщина, ранены люди

В Сумах раздался взрыв, после чего в области объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе использования россиянами дронов-камикадзе.

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Суспільне сообщило, что в 22:44 в Сумах был слышен звук взрыва, через минуту в области объявили воздушную тревогу.

Военные сообщили об угрозе удара "шахедами".

Официальной информации от представителей местных властей пока не было.

Два часа назад россияне нанесли удары по Николаевской области и Павлограду в Днепропетровской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким впоследствии заявил, что в результате вражеского удара по населенному пункту Степовской общины погибла женщина, спасатели деблокировали ее из-под обломков разрушенного здания.

По всей вероятности, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом. В результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.

В 22:55 ПС заявили об угрозе БПЛА в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ДОПОЛНЕНО в 23:34. В Сумах беспилотник попал в объект инфраструктуры, сообщили в военной администрации.

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