Новини | Під Севастополем пролунав потужний вибух, окупанти пишуть про військову базу – фото
У районі тимчасово окупованого Севастополя близько 17:35 пролунав вибух, після цього там оголосили повітряну тривогу.
Місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем.
Цю інформацію підтвердив анонімний канал Николаевский Ванек, який, як вважається, пов'язаний з українськими військовими.
"Не всі зрозуміють, але прихід у районі Сахарної Головки", – написав він.
Попередньо, за даними низки українських ресурсів, у Сахарній Головці розміщується військова частина окупантів.
Спочатку окупанти стверджували, що в районі нібито "спрацювала ППО", проте пізніше деякі з місцевих проросійських каналів заявили, що, ймовірно, був приліт по військовій частині.
Офіційної інформації щодо цього поки що не було.
Місцеві жителі публікують фото й відео, на яких з-за височини здіймається дим.
За даними сервісу Wikimapia, в районі селища розташована ракетно-технічна військова база ВМФ РФ.
Неподалік від Сахарної Головки, у долині Кара-Коба, зосереджені чотири склади зброї, боєприпасів та техніки росіян.
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