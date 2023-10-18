У районі тимчасово окупованого Севастополя близько 17:35 пролунав вибух, після цього там оголосили повітряну тривогу.

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Місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем.

Цю інформацію підтвердив анонімний канал Николаевский Ванек, який, як вважається, пов'язаний з українськими військовими.

"Не всі зрозуміють, але прихід у районі Сахарної Головки", – написав він.

Попередньо, за даними низки українських ресурсів, у Сахарній Головці розміщується військова частина окупантів.

Спочатку окупанти стверджували, що в районі нібито "спрацювала ППО", проте пізніше деякі з місцевих проросійських каналів заявили, що, ймовірно, був приліт по військовій частині.

Офіційної інформації щодо цього поки що не було.

Місцеві жителі публікують фото й відео, на яких з-за височини здіймається дим.

За даними сервісу Wikimapia, в районі селища розташована ракетно-технічна військова база ВМФ РФ.

Неподалік від Сахарної Головки, у долині Кара-Коба, зосереджені чотири склади зброї, боєприпасів та техніки росіян.

Унаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі в Севастополі було сильно пошкоджено великий десантний корабель та знищено підводний човен окупантів.

14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, корвет "Сергей Котов" отримав пошкодження.

22 вересня у Севастополі ракетами було розбито штаб ЧФ РФ: багато відео.

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