В районе временно оккупированного Севастополя около 17:35 прогремел взрыв, после чего там объявили воздушную тревогу.

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Местные и пророссийские Telegram-каналы заявили о "мощном взрыве" в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем.

Эту информацию подтвердил анонимный канал Николаевский Ванек, который, как считается, связан с украинскими военными.

"Не все поймут, но приход в районе Сахарной Головки", – написал он.

Предварительно, по данным ряда украинских ресурсов, в Сахарной Головке находится военная часть окупантов.

Сначала оккупанты утверждали, что в районе якобы "сработало ПВО", однако позже некоторые из местных пророссийских каналов заявили, что, вероятно, был прилет по воинской части.

Официальной информации на этот счет пока не было.

Местные жители публикуют фото и видео, на которых за возвышенностью поднимается дым.

По данным сервиса Wikimapia, в районе поселка находится ракетно-техническая военная база ВМФ РФ.

В результате ночной атаки 13 сентября 2023 года на судоремонтном заводе в Севастополе был сильно поврежден большой десантный корабль и уничтожена подлодка оккупантов.

14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, корвет "Сергей Котов" получил повреждение.

22 сентября в Севастополе ракетами был разбит штаб ЧФ РФ: много видео.

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