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Під Миколаєвом та у Павлограді пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про балістику

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 20:47
Під Миколаєвом та у Павлограді пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про балістику - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)

Під Миколаєвом після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, заявили місцеві ресурси та кореспонденти Суспільного. До цього Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з району тимчасово окупованого Криму.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив про повітряну тривогу, до цього військові попереджали про загрозу застосування росіянами балістики з Криму.

О 20:30 Суспільне та низка Telegram-каналів Миколаєва повідомили про звуки вибухів. Мер міста Олександр Сєнкевич заявив, що попередньо гучно було "далеко за межами міста". 

Близько 21:00 на Дніпропетровщині оголосили тривогу, моніторингові канали повідомили про щонайменше два вибухи у Павлограді.

Декілька годин тому місцеві та проросійські Telegram-канали заявили про "потужний вибух" в районі селища Сахарна Головка, що під Севастополем. 

За даними сервісу Wikimapia, в районі селища розташована ракетно-технічна військова база ВМФ РФ.

Неподалік від Сахарної Головки, у долині Кара-Коба, зосереджені чотири склади зброї, боєприпасів та техніки росіян.

Новина доповнюється...

Мілана Головань
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