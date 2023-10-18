Под Николаевом и в Павлограде раздались взрывы, Воздушные силы предупреждали о баллистике

Под Николаевом после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, заявили местные ресурсы и корреспонденты Суспільного. До этого воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики из района временно оккупированного Крыма.

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Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о воздушной тревоге, до этого военные предупреждали об угрозе применения россиянами баллистики из Крыма.

В 20:30 Суспільне и ряд Telegram-каналов Николаева сообщили о звуках взрывов. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что предварительно громко было "далеко за пределами города".

Около 21:00 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, мониторинговые каналы сообщили о как минимум двух взрывах в Павлограде.

Несколько часов назад местные и пророссийские Telegram-каналы заявили о "мощном взрыве" в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем.

По данным сервиса Wikimapia, в районе поселка расположена ракетно-техническая военная база ВМФ РФ.

Недалеко от Сахарной Головки, в долине Кара-Коба, сосредоточены четыре склада оружия, боеприпасов и техники россиян.

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