UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Николаевом и в Павлограде раздались взрывы, Воздушные силы предупреждали о баллистике

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 20:47
Под Николаевом и в Павлограде раздались взрывы, Воздушные силы предупреждали о баллистике - Фото
Взрыв (Иллюстративное фото)

Под Николаевом после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, заявили местные ресурсы и корреспонденты Суспільного. До этого воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики из района временно оккупированного Крыма.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о воздушной тревоге, до этого военные предупреждали об угрозе применения россиянами баллистики из Крыма.

В 20:30 Суспільне и ряд Telegram-каналов Николаева сообщили о звуках взрывов. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что предварительно громко было "далеко за пределами города".

Около 21:00 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, мониторинговые каналы сообщили о как минимум двух взрывах в Павлограде.

Несколько часов назад местные и пророссийские Telegram-каналы заявили о "мощном взрыве" в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем.

По данным сервиса Wikimapia, в районе поселка расположена ракетно-техническая военная база ВМФ РФ.

Недалеко от Сахарной Головки, в долине Кара-Коба, сосредоточены четыре склада оружия, боеприпасов и техники россиян.

Новость дополняется...

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаНиколаев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 