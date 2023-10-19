Рада дала старт забороні УПЦ МП — що передбачає рішення, голосування за фракціями

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомили співрозмовники LIGA.net у парламенті.

Рішення підтримали 267 нардепів.

Голосування за фракціями за даними LIGA.net:

Йдеться про законопроєкт №8371, який уряд розробив на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) ще у січні 2023 року.

. Уряд запропонував таку модель. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще в січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.