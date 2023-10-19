Рада дала старт забороні УПЦ МП — що передбачає рішення, голосування за фракціями
19.10.2023, 12:53
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомили співрозмовники LIGA.net у парламенті.
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Рішення підтримали 267 нардепів.
Депутат Олексій Гончаренко написав, що проти рішення виступали такі парламентарі, як Юрій Бойко, Євген Шевченко та Артем Дмитрук.
Голосування за фракціями за даними LIGA.net:
— Слуга народу: 175 підтримали, один утримався, 12 не голосували;
— Європейська солідарність: 26 підтримали;
— Батьківщина: 17 підтримали;
— Платформа за життя та мир (колишня ОПЗЖ): Один підтримав, 11 проти, троє не голосували;
— Голос: 18 підтримали;
— Відновлення України: троє проти, один утримався, ще один не голосував;
— За майбутнє: Вісім підтримали, один не голосував;
— Довіра: 12 підтримали;
— Позафракційні: 10 підтримали, один проти.
— Європейська солідарність: 26 підтримали;
— Батьківщина: 17 підтримали;
— Платформа за життя та мир (колишня ОПЗЖ): Один підтримав, 11 проти, троє не голосували;
— Голос: 18 підтримали;
— Відновлення України: троє проти, один утримався, ще один не голосував;
— За майбутнє: Вісім підтримали, один не голосував;
— Довіра: 12 підтримали;
— Позафракційні: 10 підтримали, один проти.
У прес-службі УПЦ МП розкритикували рішення та заявили, що законопроект "не відповідає Європейській конвенції з прав людини та Конституції України".
Йдеться про законопроєкт №8371, який уряд розробив на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) ще у січні 2023 року.
ДОВІДКА. Уряд запропонував таку модель. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.
Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще в січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.
- Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.
- У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.
- У Слузі народу є група нардепів, яка блокує заборону УПЦ МП – джерела.
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