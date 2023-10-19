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Рада дала старт запрету УПЦ МП — что предусматривает решение, голосование по фракциям

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 12:53
Рада дала старт запрету УПЦ МП — что предусматривает решение, голосование по фракциям - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили собеседники LIGA.net в парламенте. 

Решение поддержали 267 нардепов.
Депутат Алексей Гончаренко написал, что против решения выступали такие парламентарии, как Юрий Бойко, Евгений Шевченко и Артем Дмитрук. 
Голосование по фракциям по данным LIGA.net:

— "Слуга народу": 175 поддержали, один воздержался, 12 не голосовали;

— "Європейська солідарність": 26 поддержали;

— "Батьківщина": 17 поддержали;

— "Платформа за життя та мир" (бывшая ОПЗЖ): Один поддержал, 11 против, трое не голосовали;

— "Голос": 18 поддержали;

— "Відновлення України": Трое против, один воздержался, еще один не голосовал;

— "За майбутнє": Восемь поддержали, один не голосовал;

— "Довіра": 12 поддержали;

— Внефракционные: 10 поддержали, один против.

В пресс-службе УПЦ МП раскритиковали решение и заявили, что законопроект "не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины". 

Речь идет о законопроекте №8371, который правительство разработало во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) еще в январе 2023 года.

СПРАВКА. Правительство предложило такую модель. Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает предписание с требованием устранить нарушение. Если предписание не подействовало – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.

Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.

  • Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
  • В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.
  • В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники.

Читайте также: Разбор | Спасти Онуфрия. Как московская церковь раскалывает монобольшинство Зеленского

Дмитрий Гриниченко
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