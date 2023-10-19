Рада дала старт запрету УПЦ МП — что предусматривает решение, голосование по фракциям
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили собеседники LIGA.net в парламенте.
— "Слуга народу": 175 поддержали, один воздержался, 12 не голосовали;
— "Європейська солідарність": 26 поддержали;
— "Батьківщина": 17 поддержали;
— "Платформа за життя та мир" (бывшая ОПЗЖ): Один поддержал, 11 против, трое не голосовали;
— "Голос": 18 поддержали;
— "Відновлення України": Трое против, один воздержался, еще один не голосовал;
— "За майбутнє": Восемь поддержали, один не голосовал;
— "Довіра": 12 поддержали;
— Внефракционные: 10 поддержали, один против.
В пресс-службе УПЦ МП раскритиковали решение и заявили, что законопроект "не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины".
Речь идет о законопроекте №8371, который правительство разработало во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) еще в январе 2023 года.
СПРАВКА. Правительство предложило такую модель. Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает предписание с требованием устранить нарушение. Если предписание не подействовало – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.
Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.
- Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
- В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.
- В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники.
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