Рада дала старт запрету УПЦ МП — что предусматривает решение, голосование по фракциям

Речь идет о законопроекте №8371, который правительство разработало во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) еще в январе 2023 года.

СПРАВКА. Правительство предложило такую модель. Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает предписание с требованием устранить нарушение. Если предписание не подействовало – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.

Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.