Новости | СБУ предложила Раде расширить основания для запрета Московского патриархата – документ
Руководство Службы безопасности Украины было инициатором законопроекта о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата. Документ об этом получила редакция LIGA.net.
В письме от 28 сентября главы СБУ Василия Малюка в комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике говорится, что служба "сделала предложения в форме проекта закона Украины о внесении изменения в статью 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях". В письме также указано, что текст проекта к нему прилагается.
Как следует из текста письма, СБУ предлагает расширить перечень предусмотренных законом оснований для вынесения судебного запрета на деятельность на территории Украины религиозных организаций.
В письме отмечается, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.
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"РПЦ не отделена от российского государства, а ее руководство остается в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России через имеющиеся у них инструменты власти и влияния", – отмечается в письме.
При этом, говорится в документе, УПЦ Московского патриархата согласно заключению экспертизы является "структурным подразделением РПЦ, который имеет право на самостоятельное существование без собственной канонической субъектности и остается в отношении РПЦ в состоянии подчинения".
СБУ предлагает добавить в законодательство возможность по решению суда прекратить деятельность религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, за нарушение равноправия граждан, за участие в террористических актах, за пропаганду войны и участие в ней на стороне агрессора, за нарушение законов и обычаев войны, геноцид и наемничество.
Как следует из письма, спецслужба предлагает создать юридические основания для запрета в Украине деятельности московской РПЦ и находящейся у нее в подчинении УПЦ МП.
Законопроект №10126, название которого совпадает с упомянутым в письме главы СБУ, зарегистрирован на сайте Рады 5 октября.
В СБУ не стали комментировать LIGA.net содержание документа.
5 октября в Раде собрали 226 подписей нардепов за обращение к главе парламента Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета УПЦ МП.
- Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
- В мае в Киевсовете пообещали расторгнуть договоры аренды с Московским патриархатом, но после принятия Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, которыми руководит страна-агрессор.
- Из УПЦ МП в ПЦУ перешло почти 300 приходов после начала широкомасштабного вторжения РФ.
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