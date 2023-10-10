Руководство Службы безопасности Украины было инициатором законопроекта о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата. Документ об этом получила редакция LIGA.net.

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В письме от 28 сентября главы СБУ Василия Малюка в комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике говорится, что служба "сделала предложения в форме проекта закона Украины о внесении изменения в статью 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях". В письме также указано, что текст проекта к нему прилагается.

Как следует из текста письма, СБУ предлагает расширить перечень предусмотренных законом оснований для вынесения судебного запрета на деятельность на территории Украины религиозных организаций.

В письме отмечается, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.

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"РПЦ не отделена от российского государства, а ее руководство остается в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России через имеющиеся у них инструменты власти и влияния", – отмечается в письме.

При этом, говорится в документе, УПЦ Московского патриархата согласно заключению экспертизы является "структурным подразделением РПЦ, который имеет право на самостоятельное существование без собственной канонической субъектности и остается в отношении РПЦ в состоянии подчинения".

СБУ предлагает добавить в законодательство возможность по решению суда прекратить деятельность религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, за нарушение равноправия граждан, за участие в террористических актах, за пропаганду войны и участие в ней на стороне агрессора, за нарушение законов и обычаев войны, геноцид и наемничество.

Как следует из письма, спецслужба предлагает создать юридические основания для запрета в Украине деятельности московской РПЦ и находящейся у нее в подчинении УПЦ МП.

Законопроект №10126, название которого совпадает с упомянутым в письме главы СБУ, зарегистрирован на сайте Рады 5 октября.

В СБУ не стали комментировать LIGA.net содержание документа.

5 октября в Раде собрали 226 подписей нардепов за обращение к главе парламента Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета УПЦ МП.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В мае в Киевсовете пообещали расторгнуть договоры аренды с Московским патриархатом, но после принятия Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, которыми руководит страна-агрессор.

Из УПЦ МП в ПЦУ перешло почти 300 приходов после начала широкомасштабного вторжения РФ.

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