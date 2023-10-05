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В Раде собираются вынести на рассмотрение запрет УПЦ МП. Нардеп: Есть голоса для решения

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 15:07
В Раде собираются вынести на рассмотрение запрет УПЦ МП. Нардеп: Есть голоса для решения - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Фото: скриншот с видео)

В Верховной Раде собрали подписи за вынесение на рассмотрение вопроса запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила народный депутат Юлия Клименко.

По ее словам, в парламенте собрали 226 подписей нардепов за обращение к главе Рады Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета УПЦ МП.
"Следовательно, голоса в зале есть", — заявила Клименко.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что с начала полномасштабной войны взяла около 60 священнослужителей УПЦ МП.
Правоохранители утверждают, что задержанные клирики работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию, некоторых из них удалось обменять на украинских военнопленных.

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Дмитрий Гриниченко
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