В Раде собираются вынести на рассмотрение запрет УПЦ МП. Нардеп: Есть голоса для решения

В Верховной Раде собрали подписи за вынесение на рассмотрение вопроса запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила народный депутат Юлия Клименко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, в парламенте собрали 226 подписей нардепов за обращение к главе Рады Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета УПЦ МП.

"Следовательно, голоса в зале есть", — заявила Клименко.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила , что с начала полномасштабной войны взяла около 60 священнослужителей УПЦ МП.

Правоохранители утверждают, что задержанные клирики работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию, некоторых из них удалось обменять на украинских военнопленных.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.