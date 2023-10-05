У Раді мають намір винести на розгляд заборону УПЦ МП. Нардепка: Є голоси для рішення

У Верховній Раді зібрали підписи за винесення на розгляд питання щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко.

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За її словами, у парламенті зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови Ради Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.

"Отже, голоси в залі є", — заявила Клименко.

Раніше Служба безпеки України повідомила , що з початку повномасштабної війни взяла близько 60 священнослужителів УПЦ МП.

Правоохоронці стверджують, що затримані клірики працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію, деяких із них вдалося обміняти на українських військовополонених.

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону Української православної церкви Московського патріархату.

У травні у Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються країною-агресором.

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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