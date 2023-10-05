У Раді мають намір винести на розгляд заборону УПЦ МП. Нардепка: Є голоси для рішення
05.10.2023, 15:07
Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Фото: скриншот із відео)
У Верховній Раді зібрали підписи за винесення на розгляд питання щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко.
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За її словами, у парламенті зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови Ради Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.
"Отже, голоси в залі є", — заявила Клименко.
Раніше Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабної війни взяла близько 60 священнослужителів УПЦ МП.
Правоохоронці стверджують, що затримані клірики працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію, деяких із них вдалося обміняти на українських військовополонених.
- Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону Української православної церкви Московського патріархату.
- У травні у Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються країною-агресором.
- З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.
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