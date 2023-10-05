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У Раді мають намір винести на розгляд заборону УПЦ МП. Нардепка: Є голоси для рішення

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 15:07
У Раді мають намір винести на розгляд заборону УПЦ МП. Нардепка: Є голоси для рішення - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Фото: скриншот із відео)

У Верховній Раді зібрали підписи за винесення на розгляд питання щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко.

За її словами, у парламенті зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови Ради Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.
"Отже, голоси в залі є", — заявила Клименко.
Раніше Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабної війни взяла близько 60 священнослужителів УПЦ МП.
Правоохоронці стверджують, що затримані клірики працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію, деяких із них вдалося обміняти на українських військовополонених.

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Дмитро Гриниченко
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