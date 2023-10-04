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СБУ взяла близько 60 кліриків УПЦ МП: працювали на РФ, продавали зброю та дитяче порно

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 17:25
СБУ взяла близько 60 кліриків УПЦ МП: працювали на РФ, продавали зброю та дитяче порно - Фото
Голова УПЦ МП Онуфрій (Скриншот)

Служба безпеки України повідомляє, що з початку повномасштабної війни взяла близько 60 священнослужителів проросійської УПЦ МП. Правоохоронці стверджують, що затримані клірики працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію, деяких з них вдалося обміняти на українських військовополонених.

У службі пишуть, що з початку великої війни було відкрито 68 кримінальних справ щодо представників УПЦ МП, 14 з яких — стосовно митрополитів церкви.

СБУ стверджує, що задокументовано 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва РФ.

Водночас розслідується 18 справ щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

26 клірикам, пише СБУ, повідомили про підозру, ще 19 священників вже отримали судові вироки.

"Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у російських окупантів", — пишуть правоохоронці.

Йдеться, зокрема, про настоятеля Свято-Тихвінського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який, як стверджується, у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади.

За його сприянням загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у російських катівнях.

Клірика засудили на 12 років тюрми, а надалі обміняли його разом з російськими військовополоненими на 68 українських воїнів.

Та сама процедура була проведена з кліриком Горлівської єпархії УПЦ МП, якому суд призначив сім років в'язниці, а також керуючим Тульчинською єпархією церкви на Вінниччині.

Також за ініціативи СБУ Україна позбавила громадянства 19 священників УПЦ МП, які мали документи країни-агресорки. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

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Мілана Головань
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