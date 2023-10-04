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СБУ взяла около 60 клириков УПЦ МП: работали на РФ, продавали оружие и детское порно

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 17:25
СБУ взяла около 60 клириков УПЦ МП: работали на РФ, продавали оружие и детское порно - Фото
Глава УПЦ МП Онуфрий (Скриншот)

Служба безопасности Украины сообщает, что с начала полномасштабной войны взяла около 60 священнослужителей пророссийской УПЦ МП. Правоохранители утверждают, что задержанные клирики работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию, некоторых из них удалось обменять на украинских военнопленных.

В службе пишут, что с начала большой войны было открыто 68 уголовных дел в отношении представителей УПЦ МП, 14 из которых – в отношении митрополитов церкви.

СБУ утверждает, что задокументировано 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества РФ.

Кроме того, расследуется 18 дел о публичной агитации к религиозной ненависти, а также о продаже огнестрельного оружия и распространении детской порнографии.

26 клирикам, пишет СБУ, сообщили о подозрении, еще 19 священников уже получили судебные приговоры.

"Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену у российских оккупантов украинских воинов", — пишут правоохранители.

Речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ МП, который, как утверждается, в апреле 2022 года "сдавал" российским оккупантам участников движения сопротивления на территории громады.

При его содействии захватчики похищали потерпевших и заключали их в российских пыточных.

Клирика приговорили к 12 годам тюрьмы, а в дальнейшем обменяли его вместе с российскими военнопленными на 68 украинских воинов.

Та же процедура была проведена с клириком Горловской епархии УПЦ МП, которому суд назначил семь лет тюрьмы, а также управляющим Тульчинской епархией церкви в Винницкой области.

Также по инициативе СБУ Украина лишила гражданства 19 священников УПЦ МП, у которых были документы страны-агрессора. Среди них – митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

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Милана Головань
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войнаупц мп
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