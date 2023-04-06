UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Автомобили, недвижимость, бизнес. Журналисты показали имущество митрополита Павла – Bihus видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 06:20
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Журналисты Bihus.info выяснили, какими автомобилями и недвижимостью владел и владеет бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), подозреваемый в оправдании вооруженной агрессии России и разжигании межрелигиозной розни. Об этом рассказывается в программе "Паша Мерседес: хати, бізнес і віра в дорогі авто".

Журналисты Bihus.info съездили в дом митрополита Павла, чтобы самим убедиться, действительно ли все так плохо в доме, в котором "ничего нет", а также нашли другое имущество, связанное со священником УПЦ МП – автомобили, два дома, сельскохозяйственный бизнес.

  • 1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.
  • 2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

Читайте также: Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу. СБУ опубликовала перехваты разговоров – аудио

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Павел Лебедьbihus.infoупц мп
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 