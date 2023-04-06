Журналисты Bihus.info выяснили, какими автомобилями и недвижимостью владел и владеет бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), подозреваемый в оправдании вооруженной агрессии России и разжигании межрелигиозной розни. Об этом рассказывается в программе "Паша Мерседес: хати, бізнес і віра в дорогі авто".

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Журналисты Bihus.info съездили в дом митрополита Павла, чтобы самим убедиться, действительно ли все так плохо в доме, в котором "ничего нет", а также нашли другое имущество, связанное со священником УПЦ МП – автомобили, два дома, сельскохозяйственный бизнес.

1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.

2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

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Наталія Медведєва

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