СБУ: Митрополиту УПЦ МП дали еще подозрение из-за провокационных видео на домашнем аресте

Служба безопасности Украины сообщила об установлении новых фактов преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата. По данным следствия, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео, находясь под домашним арестом на время расследования по предварительным обвинениям.

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В начале 2023 года митрополит получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни, отмечает СБУ.

Тогда же суд присудил ему домашний арест и приступил к рассмотрению материалов производства по существу.

"Однако это не остановило клирика и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине", – отмечает СБУ.

Следствие установило, что в своих видеообращениях фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий.

Кроме этого, он пытался дискредитировать правоохранителей, которые проводили меры безопасности в религиозных общинах в области, отмечает СБУ.

Подозреваемый распространял деструктивный контент на Youtube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ МП, отмечает ведомство.

"Тем же митрополит действовал в пользу страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе", – объясняют правоохранители.

Ведомство отмечает, что инициированные им экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

Стражи порядка сообщают, что во время обысков по месту жительства священника обнаружили провокационное видео, компьютерную технику и мобильный телефон, которые он использовал для записи и распространения враждебного контента.

На основании новых доказательств митрополиту сообщили еще об одном подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно.

За это фигуранту грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Сейчас решается вопрос о новой мере пресечения для фигуранта, но уже в виде содержания под стражей, пишет СБУ.

Продолжается расследование всех обстоятельств преступления, заключают правоохранители.

5 октября в Верховной Раде собрали подписи за вынесение на рассмотрение вопроса о запрете деятельности УПЦ МП.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

УПЦ МП имеет в собственности и пользовании 2876 зданий и 3800 земельных участков на территории Украины, говорится в исследовании NGL.media и YouControl по данным из реестров.

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