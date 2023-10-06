СБУ: Митрополиту УПЦ МП дали ще підозру через провокаційні відео на домашньому арешті

Служба безпеки України повідомила про встановлення нових фактів злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату. За даними слідства, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування за попередніми звинуваченнями.

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На початку 2023 року митрополит отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, зазначає СБУ.

Тоді ж суд присудив йому домашній арешт та розпочав розгляд матеріалів провадження по суті.

"Однак це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні", – зауважує СБУ.

Слідство встановило, що у своїх відеозверненнях фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій.

Окрім цього, він намагався дискредитувати правоохоронців, котрі проводили безпекові заходи у релігійних громадах в області, зазначає СБУ.

Підозрюваний поширював деструктивний контент на Youtube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП, зауважує відомство.

"Тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні", – пояснюють правоохоронці.

Відомство зазначає, що ініційовані ним експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита.

Правоохоронці повідомляють, що під час обшуків за місцем проживання священника виявили провокативне відео, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для запису і поширення ворожого контенту.

На підставі нових доказів митрополиту повідомили про ще одну підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчиненому службовою особою повторно.

За це фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зараз вирішується питання щодо нового запобіжного заходу для фігуранта, але вже у вигляді тримання під вартою, пише СБУ.

Триває розслідування всіх обставин злочину, підсумовують правоохоронці.

5 жовтня у Верховній Раді зібрали підписи за винесення на розгляд питання щодо заборони діяльності УПЦ МП.

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

УПЦ МП має у власності та користуванні загалом 2876 будівель та 3800 земельних ділянок на території України, йдеться у дослідженні NGL.media та YouControl за даними з реєстрів.

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