СБУ: У Дніпрі на хабарі заарештовано окружного прокурора – фото

Служба безпеки України повідомила, що разом з Держбюро розслідувань затримала у Дніпрі окружного прокурора, який вимагав хабар, аби "відмазати" фігуранта від в'язниці. Відомство пише, що СБУ та ДБР спільно з Офісом генерального прокурора викрили на корупції прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро.

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"Посадовець вимагав $10 000 з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів, печаток і штампів. За цей хабар прокурор "гарантував" змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий", – зазначає СБУ.

Надалі прокурор взагалі пообіцяв закрити це кримінальне провадження, у якому він був процесуальним керівником, пише відомство.

СБУ повідомляє, що правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" - під час передачі йому всієї суми неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Держбюро розслідувань у взаємодії зі СБУ затримало й повідомило підозру прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області. ДБР заявляє, що він вимагав хабар у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.

ДБР повідомило про підозру заступника комбата однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

СБУ повідомила, що спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. У результаті спецоперації був затриманий лідер банди – так званий "смотрящий" за областю.

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